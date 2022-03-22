روسيا تعلن سداد ديون سندات مالية دولية بقيمة تجاوزت 65 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تؤكد إيفاء روسيا بالتزاماتها الدولية بشكل كامل، مشيرة إلى أن استحقاق هذه السندات من المفترض أن يسدد فى عام 2029.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية الروسية تسديد 117 مليون دولار فى السياق ذاته.
وكانت نائبة وزير المالية الروسى، إيرينا أوكلادنيكوفا، قد أكدت يوم 4 مارس الجارى أن وزارة المالية الروسية ستفى بشكل كامل بجميع الالتزامات فى الميزانية الروسية لهذا العام 2022.
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