عاجل- الكرملين يعلن استخدام الأسلحة النووية خلال الحرب فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا، منذ البداية لم يعتقد أى أحد هنا أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستستغرق يومين"، مؤكدًا أن احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية.
وتابع "بيسكوف" : "أن الهدف الرئيسى لعمليات الجيش الروسى فى "ماريوبول" هو تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية".
يذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا دخلت يومها الـ27، ويواصل الجيش الروسى تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.
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