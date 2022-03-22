وزير دفاع السويد: روسيا أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع السويدى بيتر هولتكويست، أن روسيا أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن موسكو تكبدت الكثير من الخسائر فى عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





وقال هولتكويست، فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بشأن تقييمه للتكتيكات الروسية فى الحرب فى أوكرانيا، إن روسيا خططت لإنهاء هذه الحرب خلال يومين أو ثلاثة أيام، والآن دخلنا الأسبوع الرابع، لقد أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا فى كيفية الدفاع عن نفسها، وكيف يمكن أن تصبح فعالة فى العمليات العسكرية".

وأضاف وزير الدفاع السويدى أن روسيا تكبدت الكثير من الخسائر، سواء فى عدد الجنود القتلى أو فى العتاد الذى فقدته، وأن لديها أسلوب تكتيكى سئ.

وبسؤاله عن انتهاك 4 طائرات مقاتلة روسية للمجال الجوى السويدى فى وقت سابق هذا الشهر، أوضح هولتكويست أن هذا جاء فى أعقاب انتهاء مناورات عسكرية بين السويد وفنلندا فى جزيرة جوتلاند، وعندما تم إيصال أول دفعة من المعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول القيام بتحركاتها للتأثير على عملية صنع القرار السويدية ومؤكدًا أنها لن تنجح فى ذلك.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب فى أوكرانيا على موقف السويد من مسألة الحياد، وميل عدد أكبر من المواطنين فى السويد لأول مرة لتأييد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسى (الناتو) أكثر من معارضته بحسب استطلاعات الرأى، أكد وزير دفاع السويد أن موقف بلاده تجاه عدم الانحياز لم يتغير.