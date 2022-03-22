عاجل- الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى

جدة - نرمين السيد - تصدى الجيش الوطنى الصومالى، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته عناصر ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على منطقة "واجد" بإقليم بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالى قولهم إنهم اعترضوا محاولة العناصر الإرهابية، حيث أوقعوا خسائر فادحة فى صفوف الميليشيا.

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