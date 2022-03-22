جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أنه لاتوجد قوات أمريكية على الأرض فى أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا فشلت فى تحقيق كل أهدافها بأوكرانيا.





وأضاف "جيك سوليفان"، فى مؤتمر صحفى عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن روسيا أصبحت منبوذة فى المجتمع الدولى، مشيرًا إلى أن بلادهم على استعداد لاستمرار دعم أوكرانيا حتى لو طالت الحرب. ولفت إلى أن أوكرانيا ستمر بأيام عصيبة والحرب لن تكون سريعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الأمن الأمريكى: لا توجد قوات أمريكية على الأرض فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.