مستشار الأمن القومي الأميركي: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الثلاثاء، إن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا، فالذي حدث هو العكس، متحدثا عن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أن الشعب الأوكراني يرفض الاستسلام، فهو يقاتل عن مدنه ومنازله".

وتابع: "على الرغم من أن روسيا تسيطر على أراض إضافية في هذه العملية، إلا أنها لن تتمكن من سلب الشعب الأوكراني أرضه".

وقال: "إنه تم ضرب الاقتصاد الروسي، ويتم حرمان روسيا من الظهور على الساحة الدولية، دول العالم الحر متحدة أكثر من أي وقت مضى.

ولفت مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أن موسكو فشلت في تقسيم الغرب.

وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على 3 جبهات لمواجهة روسيا.

وأوضح: "منذ أن بدأ الرئيس جو بايدن التنبيه بشأن الهجوم الروسي في نوفمبر الماضي، فنحن عملنا على 3 صعد: أولا، مساعدة أوكرانيا عسكريا، وثانيا، تطبيق العقوبات على روسيا لم يسبق لها مثيل، وثالثا، دعم الدفاعات الأوروبية وحماية أنفسنا من العدوان الروسي".

واعتبر أن بلاده أحرزت "تقدما في الجبهات الثلاثة وستستمر في ذلك، وسيحضر الرئيس قمة للناتو وقمة "جي 7"، وستتوفر له فرصة لتقديم الدعم لأوكرانيا ومناقشة فرض عقوبات إضافية أكثر صرامة على روسيا ودعم الناتو على الضفة الشرقية من الأطلسي".

وأكد أن واشنطن ستعمل "على تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وتقليص اعتمادها على روسيا، رغم أن بعض الشركاء لا يمكنهم التخلي عن مصادر الطاقة الروسية وسنعمل على تنسيق الدعم الإنساني لتخفيف معاناة الأوكرانيين في بلدهم وبلدان الجوار مثل بولندا".

وقال سولفيان: "ستكون هناك أيام عصبية تنتظر الأوكرانيين، ولن تنتهي هذه الحرب بسهولة وسرعة".

ونفى وجود قوات أميركية على الأراضي الأوكرانية.