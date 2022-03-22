نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومقدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب شهر رمضان وما به من خيرات، حيث سترقب بعض المواطنين معرفة أخر أخبار موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، ومعرفة قيمة أو مقدار مل سيحصل عليه مستفيد الضمان إن كان رب أسرة أو فرد مستقل، حيث اعتاد المستفيدين على صدور تلك الأخبار السعيدة من القيادة الرشيدة للمملكة، وهو ما حدث بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية، وتكون المكرمة الملكية بهدف التفريج والتوسعة عن الفئات الأشد احتياجاً حتى تمكنهم من قضاء حوائجهم في شهر الخير والبركات، ومع حلول عيد الفطر المبارك.

المكرمة الملكية

تعتبر المكرمة الملكية إعانة مالية تصدر بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، وقد يكون ذلك في النصف الأخر من الشهر الكريم على الأرجح، ما لم يتم إصدار تعليمات أخرى للجهات المعنية بالصرف وفي المقدمة وزارة الموارد البشرية، ويستفيد من المكرمة الملكية مستفيدي الضمان الاجتماعي والمستفيدات من جميع مناطق المملكة حتى تمكنهم من سد احتياجاتهم في هذه المناسبة.

الموعد المرجح لصرف المكرمة الملكية ( لم يتم تحديد موعد رسمي )

توقع عدد من المتابعين لتلك الأحداث، أن يكون موعد صرف المكرمة الملكية 1443 في حال إقرارها، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، (وهذه أنباء اجتهادية لحين الإعلان الرسمي عن ذلك)، ويصدر بيان رسمي عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال صدور أمر سامي بالصرف، تعلنه الوسائل الرسمية للإعلام في المملكة وقتها بمشيئة الله، وقد يتراوح أن يكون مقدار الصرف لرب الأسرة في حدود ألف ريال، ويخصص للتابع خمس مائة ريال سعودي

ومن بين أهم الضوابط التي يجب أن تراعي في من يستحق صرف المكرمة الملكية أو مكرمة رمضان، فهي تستهدف فئات مستفيدي الضمان الاجتماعي في المقام الأول، من المواطنين والمواطنات السعوديين والمقيمين في المملكة بشكل دائم، وباقي شروط استحقاق معاش الضمان ومنها الدخل الشهري، وعدم وجود ملكية لسجل تجاري، أو صكوك ملكية لعقارات، ويقدم كل المستندات التي تؤكد أحقيته وصحة البيانات التي دونها في طلب التسجيل بالضمان.

الاستعلام عن الإعانة المالية والضمان

من الخدمات المقدمة عبر موقع وزارة الموارد البشرية، خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الإعاقة، والاستعلام عن الضمان للتأكد من بيانات المستفيدين والتحديث، كما قامت الوزارة بإطلاق منصة الدعم والحماية التي منها يمكن الدخول على الخدمات الإلكترونية والتحقق من حالة المستفيد إن كان مستحق ومؤهل أم لا.

سنواصل متابعة كل الأخبار المتعلقة بالمكرمة الملكية وموعد صرفها، وما يستجد من أخبار وسنزودكم بها عبر موقع ثقفني، ونؤكد انه حتى الأن لم يصدر بيان رسمي من الجهات المسئولة في المملكة لتحديد موعد الصرف من عدمه.