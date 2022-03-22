نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 10000ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث دائماً العملاء عن مبالغ تمويلية سريعة وأيضاً يكون هناك فترة سداد ميسرة واليوم ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تفاصيل عرض التمويل الشخصي الذي يمكن الحصول عليه اونلاين وأيضاً من أهم ما يميزة أنه لا يحتاج أثناء التقديم إلى وجود كفيل وكذلك لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

تمويل شخصي 10000 ريال بدون كفيل لدى شركة تسهيل

شركة تسهيل للتمويل هي إحدى الشركات المالية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى توفر دائماً عروض ومنتجات تمويلية متنوعة للأفراد فتوفر شركة تسهيل تمويل شخصي اونلاين وأيضاً يتمتع بمزايا أخرى منها ما يلي

التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بالسعودية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

يتميز أيضاً بأن العميل يستطيع الحصول على مبلغ تمويلي يبدأ من 10000 ريال سعودي كحد أدنى.

كذلك يستطيع العميل من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي أيضاً لدى شركة تسهيل يتميز بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل ولا يحتاج كذلك إلى تحويل الراتب الشهري.

أيضاً متاح سداد قيمة التمويل الشخصي على أقساط شهرية ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع أيضاً العميل من التقديم اونلاين وكذلك التوقيع على العقد اونلاين ودون الحاجة إلى زيارة شركة تسهيل للتمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل بالسعودية

التمويل الشخصي الفوري لدى شركة تسهيل للتمويل والذى يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل وأيضاً الحصول على الموافقة الفورية بعد توافر مجموعة من الشروط ومنها ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل عمره لا يقل عن 25 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك الحد الأدنى للتمويل الشخصي لدى شركة تسهيل 10000 ريال سعودي كحد أدنى.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل

لا يحتاج العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل إلى زيارة الشركة ولكن كل ما عليه هو فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل ثم الدخول على طلب التمويل وملئ النموذج ويتم كذلك التوقيع اونلاين.