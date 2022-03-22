نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية تقدم سلفة مالية سريعة 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عايز سلفة مالية في ظل الظروف الراهنة والصعبة في هذه الأوقات . ولا عايز سلفة تقدر تتجوز بيها . ولا عايز سلفة تقدر تسد المصاريف الشخصية . وكذلك سد الاحتياجات الشخصية لأسرتك وبيتك . ومش عارف تعمل ايه لا وكمان محتار تسددها ازاي . ماتقلقش سلفتك عند منصة سلفة الالكترونية . ومش كدة بس لا كمان تقدر تحدد المدة الي تناسبك في عملية السداد . والاحسن من كل ده هو انك تقدر تحصل على مبلغ وقدره 5000 ريال سعودي . ومش بس كدة لا فى اسرع وقت ممكن تحصل فيه على سلفة تمويلية من أي بنك آخر . فأنه يمكنك الحصول على سلفتك في وقت لا يتعدى 15 دقيقة فقط وكذلك بدون الحاجة الي الذهاب الي اي بنك يمكنك الحصول على سلفتك إلكترونيا . كما أنه من ضمن المميزات التي تقدمها منصة سلفة الالكترونية انك لا تحتاج الى تحويل راتبك لكي تتمكن من الحصول على سلفتك ولا ضامن . مستغرب ليه لا دي حقيقة منصة سلفة هي شركة معتمدة تقنية وكذلك هي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . فإنه في الاونة الاخير زادت عمليات البحث على قروض بدون تعقيدات وسريعة الآن يمكنك الحصول على سلفتك من منصة سلفة الالكترونية و بهامش ربحي بسيط للغاية بدون أي صعوبات .

نتعرف اكثر على منصة سلفة الالكترونية

كما ذكرنا هي منصة قامت المملكة العربية السعودية من خلال إدارتها الحكيمة التي تدير شئون البلاد بإطلاقها وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم والذي من خلاله اضر بالعديد من المواطنين السعوديين لذا قررت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة سلفة لمساعدة المواطنين السعوديين في اقتراض مبالغ تساهل في سد كافة احتياجتهم الشخصية فلا تقلق فإن جميع العمليات التمويلية المقدمة من منصة سلفة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .

كيفية التسجيل على منصة سلفة بدون تعقيدات

وكما ذكرنا أن منصة سلفة هدفها الاساسي هو مساعدة المواطنين السعوديين . لذلك فقد قامت بالتسهيل بوضع بعض الطرق البسيطة التي من خلال اتباعها يمكنك التسجيل . وكذلك الحصول على تمويلك بكل سهولة في خلال 15 دقيقة فقط . وهي كالتالي :

اولا / كل ماعلي المتقدم للسلفة هو الدخول علي الموقع التي خصصته منصة سلفة الالكترونية الرسمي . ثانيا / قم بتسجيل الدخول على منصة سلفة من خلال إنشاء رقم سري وإدخال كافة بياناتك بصورة صحيحة لكي تتمكن من التسجيل . ثالثا /ومن ثم عقب تسجيل دخول المتقدم على السلفة اختيار أيقونة مدون عليها طلب تمويل قم بالنقر مباشرة عليها . رابعا / وعن أهم خطوات التسجيل قم عقب ذلك باختيار أيقونة تمويل شخصي والتي يمكن للمتقدم من خلالها اختيار مبلغ التمويل الذي يريده ومش بس كدة ده كمان تقدر تختار المدة التي تناسب كل متقدم على مقدار حالته المالية في عملية السداد . خامسا / ماتقلقش حتى لو ماعرفتش تسجل على المنصة قم بالدخول على خدمة العملاء التي خصصتها منصة سلفة التي خصصت لكي تساهم في مساعدة المواطنين في الحصول على تمويلهم .

اسهل شروط وضعتها المنصة ولكن يجب التعرف عليها

ولكي تتمكن من الحصول على سلفتك . يجب أن تتعرف على ماهي الشروط الواجب توافرها في كل متقدم على تلك السلفة . وهي كالاتي :

أولا / اشترطت منصة سلفة أن يكون الحاصل على تلك السلفة أن يكون سعودي الجنسية .

ثانيا / كما أنه يجب أن يكون المتقدم على تلك السلفة شاغرا في إحدى القطاعات بالمملكة العربية السعودية الخاصة أو العامة .

ثالثا / يجب أن يكون المتقدم كاملا للاهلية ويتراوح عمره ما بين 16 عاما حتى 60 عاما .

وانه ومن خلال موقعنا موقع ثقفني تعرفنا سويا على منصة سلفة الالكترونية . وكذلك تعرفنا على ابسط طرق التسجيل والحصول على سلفتك منها . نتمنى لجميع أبناء الوطن العربي بصورة عامة ؛ وأبناء المملكة العربية السعودية بصورة خاصة دوام النجاح والتوفيق .