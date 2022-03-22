نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة طلب مساعدة شخصية من خادم الحرمين الشريفين عبر خدمات الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة صيغة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي هي أحد الاستعلامات المتعلقة بالمواطنين داخل المملكة, حيث يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات للمواطنين داخل الأراضي السعودية وذلك بتوجهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وتسعي الحكومة السعودية لتوفير كافة المساعدات للمواطنين لمواجهة تحديات الحياة الصعبة, حيث يدعم ويساعد الديوان الملكي السعودي الأسر الأكثر فقراً ودخلاً, ويهتم المواطنين بالبحث عن الصيغة الصحيحة لمعروض طلب مساعده مالية من الديوان الملكي، لكي يستطيعون دفع ديونهم وقروضهم وغيرها من المتطلبات الشخصية, والجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي هو حلقة الوصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين مؤسساته ووزرائه, كما انه المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز,ومن خلال مقالنا سوف نوضح صيغة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي, وأرقام التواصل مع الديوان الملكي.

طريقة إرسال معروض طلب مساعدة إلي الديوان الملكي السعودي

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بكتابة معروض طلب مساعدة إلي الديوان الملكي، وذلك للحصول على دعم مالي من الديوان لتدبير أمور شخصية, حيث وضح الديوان الملكي أنه يتم إرسال معروض طلب مساعدة إلي العنوان التالي وهو الهدأ 7636 – محافظة الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية, حيث تقوم بكتابة معروض طلب المساعدة التي تريدها من الديوان الملكي وبعد أن تقوم بكتابة صيغة المعروض بشكل صحيح كما سوف نوضحها لك في الفقرة التالية تقوم بإرسالها إلي العنوان الموضح في هذه الفقرة وتنتظر الرد من الديوان الملكي في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإرسال.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

حيث أنه لابد من تنسيق صيغة معروض الديوان الملكي الذي سوف يتم تقديمه إلي الديوان الملكي لكي يتم النظر فيه ليتم قبوله وإعطاء صاحبه المساعدة التي يرغب بها, كما يجب مراعاة بعض الجوانب عند الكتبة وتحديد ما نوع المساعدة المراد الحصول عليها من الديوان الملكي, لذا إليكم صيغة المعروض:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيه طيبه وبعد.

أتقدم إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره والي أمير الديوان الملكي بطلب للحصول على دعم مالي من الديوان الملكي، حيث أني أحتاج لهذه المساعدة لأنني ( تقوم بذكر الأسباب التي تواجهها وتحتاج بسببها للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي).

كما أتمني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن يوافق على طلبي من أجل (يتم ذكر الصعاب التي توجهها والتي ترغب في أن تحل لك من خلال مساعدة الديوان).

ثم تقوم بإرفاق الأوراق التي توضح انك تحتاج إلي الدعم المالي أو أي مساعدة أخري.

في نهاية الخطاب تقوم بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين.

تقديم طلب المساعدة المالية بشكل إلكتروني

يوجد بعض الخطوات التي لابد أن تقوم بها عندما ترغب في التقدم للحصول علي مساعدات الديوان الملكي عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إنشاءه لتقديم هذا الغرض وبعض الأغراض الاَخري, حيث يتم اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي.

النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم خدمات المساعدة المالية.

من خلال الخطوة السابقة سيعرض الموقع نموذج لطلب المساعدة المالية, قم بكتابتها جيداً.

بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها, قم بالنقر علي إرسال.

سيتم الرد عليك خلال أيام.

أرقام الاتصال الرسمية بالديوان الملكي

هناك أرقام للتواصل الشخصي لجميع المواطنين المقيمين داخل جميع محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الديوان الملكي إلي توفير كل سبل التواصل مع المواطن توفيراً لوقته ومساعدته للوصول إلي خدمات الديوان بسهولة، ويتم التواصل مع مسئولي الديوان الملكي كما وضحها المركز الإعلامي للديوان من خلال هذه الأرقام 8004000000 أو 920030003 ويتم التواصل خلال أوقات العمل الرسمية علي مدار الأسبوع.

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي

واستكمالاً لعملية التسهيل علي المواطنين في طريقة التواصل مع الديوان الملكي, فقد وفر الديوان الملكي بريد إلكتروني للتواصل وإرسال طلبات المساعدة والاستفسارات والشكاوى عليه, حيث يمكن لأي مواطن يرغب في الحصول علي مساعدات الديوان الملكي أو تقديم شكاوى الإرسال علي العنوان البريدي التالي [email protected]

الحالات التي يتم قبولها من قبل الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي السعودي بقبول طلبات بعض الأشخاص المعينة علي الفور وتكون لهم الأولوية, حيث أن هذه الفئات هم الأكثر احتياجاً للحصول علي المساعدات المقدمة من الديوان الملكي السعودي.

الأشخاص الذين لا يجدون عملا ويعانون من البطالة, وهم الأشخاص الذين قاموا بالسعي جيداً والتقدم في الكثير من الوظائف والدورات التدريبية المختلفة لإيجاد عمل ولكنه لم يوفق في ذلك, أو الأشخاص الذين يعانون من مرضاً ما يمنعهم من مزاولة عمل.

من لديه مرض ولا يستطيع أن يقوم بتوفير الأدوية للعلاج, ويرجع عدم قدرته علي توفير العلاج إلي قلة الدخل الذي يحصل عليه خلال الشهر الواحد, فيقدم الأوراق التي تثبت ذلك.

من لدية عجز دائم أو تعرض لحادث ولا يقدر علي العمل بسببه, ولابد من إحضار تقرير طبي يفيد بأن الشخص المتقدم لديه عجز كلي او جزئي يمنعه من العمل.

الأسر الذين لديهم عائلهم داخل السجون, يستطيع اسر المسجونين التقدم بطلب إلي الديوان الملكي لكي يتحصلون علي مساعدة مالية تمكنهم من عيش حياة كريمة, حتي يخرج رب الأسر ويقوم بتوفير مصدر دخل للأسرة.

الاستعلام عن معاملة طلب

تستطيع الآن أن تقوم بالاستعلام عن طلب قد قمت بطلبة من قبل من الديون الملكي, حيث وفر الديوان الملكي خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص به, كل ما عليك اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول إلي الموقع الرسمي للديوان الملكي. قم بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي, وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. التوجه بعد ذلك إلي خدمة الاستعلام الإلكتروني لخدمات المواطنين. بعدها تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية, ثم النقر بعد ذلك علي عرض لتتم عملية الاستعلام بنجاح.

الأوراق المطلوبة للحصول علي احدي مساعدات الديوان

يجب إثبات بعض الأوراق لكي تتم عملية التقديم بطلب إلي الديوان الملكي للحصول علي مساعدة, فعند السعي إلي نيل مساعدة من الديوان الملكي لابد ان تقوم بقراءة جميع الشروط والضوابط التي تسير عملية الحصول علي مساعدة مالية, وعلي أساسها يتم تحضير الأوراق والمستندات التي يطلبها الديوان حتي تظفر بالمساعدة التي ترغب في الحصول عليها.

بيان نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها, فيتم كتابة في خطاب المرسل إلي الديوان الملكي ارغب في الحصول علي المساعدة (اسم المساعدة).

تقديم أوراق لإثبات المعلومات الخاصة بالمتقدم.

يتم إرسال طلب الحصول علي المساعدة والتي يطلبها الديوان الملكي من اجل تسهيل عملية الحصول علي المساعدة.

يتم إرسال الأوراق السابقة وطلب الحصول علي مساعدة إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

تقديم شكاوى من خلال الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي خدمة لكل المواطنين عبر موقعه الإلكتروني ألا وهو تقديم شكاوى ضد أي احد وذلك عبر مراسلة الديوان, فعندما يكون لديك تظلم أو شكاوى ضد مؤسسة أو أشخاص ولا تستطيع ان تأخذ حقق منهم فيمكنك مراسلة الديوان الملكي بخطاب توضح فيه ما هي شكواك, وتذكر الأسباب التي جعلت لا تعرف تاخذ حقك تجاه الشخص أو المؤسسة التي تشكوها, أو يمكنك أن تقوم بتقديم شكواي إلكترونية عبر موقع نفاذ.

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لموقع النفاذ الوطني الموحد.

يتم الضغط بعد ذلك علي نموذج تقديم الشكاوى.

يتم كتابة هذا النموذج وملئه جيداً.

بعد كتابته يتم الضغط علي إرسال, ليقوم الموقع بإرسالها إلي الديوان الملكي ليتم النظر بها عند عرضها علي الموظف المختص وسوف يتم التواصل معك بعدها.

الموقع الإلكتروني للديوان الملكي

قام القائمين علي شؤون الديوان الملكي بتوفير موقع إلكتروني من اجل توفير الجهد والوقت علي الراغبين من الاستفادة من خدمات الديوان, حيث يمكنك الدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي من هنا, فإذا كان لديك استفسارات أو شكاوى وترغب في تقديمها إلي الديوان يمكنك استخدام الرابط السابق.

إعفاءات القروض للديوان الملكي

إذا قمت بالحصول علي قرض من احد البنوك السعودية لم تستطع أن تقوم بدفع باقي القرض الذي قمت بالحصول عليه من البنك بسبب ظروف صحية وعدم قدرتك علي العمل, فيمكنك أن تقوم بتقديم طلب إلي الديوان الملكي للحصول علي إعفاء من دفع باقي إقساط هذا القرض, كل ما هو عليه فعله هو أن تقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني بالديوان الملكي وان تكون بإرسال جميع المستندات والأوراق التي تستلزم الحصول علي إعفاء القروض, ومثل هذه الأوراق, أوراق تثبت انك غير قادر علي العمل وسداد باقي أقساط القروض, شهادة صحية لثبت عجزك عن العمل وكسب رزقك اليومي وسداد القروض.

التقديم علي مساعدة العلاج بالخارج من الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي السعودي خدمة التقديم علي فرصة العلاج بالخارج لكل المواطنين السعوديين, حيث إذا كان الشخص يريد العلاج خارج المملكة لان علاجه لا يتوفر داخل المملكة العربية السعودية فيمكنك أن يقوم بتقديم طلب إلي الديوان الملكي للسماح له بالسفر والعلاج بالخارج, حيث قامت وزارة الصحة السعودية بوضع عدد من الشروط والتي يجب أن تنطبق علي المتقدم للحصول علي فرصة العلاج بالخارج إذ لم بكن متوفر العلاج له داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يصدر أمر أو مرسوم ملكي أو قرار من وزارة الصحة السعودي يفيد بضرورة علاج الشخص بالخارج.

إذا تم الموافقة علي السفر فان الحكومة سوف تقوم بصرف مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي كل يوم طول فترة إقامة المرضي خارج المستشفي التي سوف يتلقون فيها العلاج, وفي حالة دخول الشخص المستشفي يمنع من أخذ هذا المبلغ.

كما يتم صرف مبلغ اَخر لمرافق المريض بمقدار ثلاثمائة ريال سعودي كل يوم.

المنح السكنية للمواطنين

يقوم الديوان الملكي بتقديم مساعدات اَخري غير المساعدات المالية مثل منح وحدات سكنية وأراضي للأشخاص غير القادرين ومن ليس لهم ماوي, وكل ذلك ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للإسكان التنموي.

التقديم علي منحة الأرض من خلال الديوان الملكي السعودي

هناك بعض الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ليس لديهم ماوي أو مسكن أو انهم يعيشون بالإيجار وفي بعض الأوقات لا يملكون ثمن دفع الإيجار, فيمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقوموا بالتقدم علي منحة الأراضي المجانية والمقدمة من الديوان الملكي براعية خادم الحرمين الشريفين, وعند القيام بالتقدم لللحصول علي منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان قم بالاطلاع علي هذه الشروط.

عند التقدم لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس غير ذلك.

يجب أن يكون الأب أو الزوج (رب الأسرة) هو الذي يقوم بالتقدم للحصول علي منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعودية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم الزوج أو رب الأسرة فلابد أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاماً من تاريخ التقديم, وفي حالة أن الشخص لم يتجاوز الخمس وعشرين عاماً فلابد أن يقوم وليه أو الواصي عليه بالتقدم بالنيابة عنه للحصول علي المنحة.

في حالة أن المرأة هي التي تقدمت للحصول علي مساعدة منصة سكني, فلابد أن تكون هذه المرأة طلقة أو أرملة, ولابد أيضاً أن يمر علي طلاقها أو وفاة زوجها سنتين.

عدم امتلاك المتقدم أو من هم داخل الأسرة والمشملين بالمساعدة لأي سكن مناسب خلال الخمس سنوات السابقة من تاريخ التقدم.

الإفراج عن المسجونين بالسجون السعودية

يمكن أيضاً أن تقوم بتقديم طلب لإسقاط حق الدولة علي المسجونين, والحصول لهم علي عفو من خادم الحرمين الشريفين, ولكن وفق شروط محدده وهي.