شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمرأة المتزوجة في السعودية وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي 1443 للمراة المتزوجة في نظامها الجديد، من أجل دعم ومساعدة جميع الفئات للحصول علي مبالغ مالية تكفل لهم حياة كريمة مستقرة، وذلك ضمن أهداف تحقيق رؤية 2030، وطالبت المواطنين والمواطنات في جميع المحافظات بضرورة الاسراع في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أجل الحصول علي راتب الضمان، وفيما يلي نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني مزيد من المعلومات والتفاصيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمرأة المتزوجة

وتضمن شروط الضمان الاجتماعي الجديدة بالنسبة للمرأة السعودية المتزوجة عده شروط واحكام لابد من توافرها، وذلك من أجل الحصول علي الدعم بشكل مباشر، وذلك من خلال الشروط الآتية.

أن يكون سن المرأة المتزوجة في مرحلة الشيخوخة.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية وزوجها سعودي.

في حال غياب الزوج وانقطاع أخباره تحصل زوجته علي الضمان.

وفي حالة تعاطي الزوج للمخدرات ووجود أبناء بينهما يتم تقديم ما يثبت ذلك.

إقامة الزوجة في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، وتقديم ما يثبت ذلك من إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار.

عدم حصول الزوجة علي أي ممتلكات عقارية أو أراضي بالمملكة.

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري الحد المانع في الضمان.

التأكيد علي ضرورة عدم امتلاك الزوجة أي سجل تجاري أو سجل مهني خاص بها.

من متزوجة من غير سعودي يحق لها الحصول علي الضمان في حالة اثبات أن زوجها غير قادر علي العمل.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بصورة الكترونية، عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لتحسين معيشة الأشخاص من ذوي محدودي الدخل والأسر التي تحتاج إلي الدعم المادي، عن طريق الخطوات الآتية: