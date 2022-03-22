موقع الحصول على نتائج نتائج القبول الموازي 2021/2022 في جميع الجامعات العراقية من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

موقع الحصول على نتائج نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة أن كافة نتائج الطلاب المتعلقة بالقبول الموازي أصبحت الآن معلنة بالكامل في جميع محافظات العراق، وقد تم بالفعل الانتهاء من جميع أعمال اعتماد نتائجهم، وذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات من الامتحانات حيث قام بتأديتها حوالي 22 ألف طالب وطالبة خلال ذلك العام 2021/2022، وبعد ذلك تم رفع جميع النتائج، على أن يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازية إلكترونيًا عن طريق اسم الطالب الرباعي وإضافة الي الرقم الامتحاني الخاص به، وسوف نتعرف من خلال المقال التالي شروط القبول الموازي.

موقع الحصول على نتائج نتائج القبول الموازي 2021/2022

حالة من الترقب والخوف يعيشها جميع الطلاب بعد إعلان نتيجة القبول الموازي بشكل رسمي وذلك من خلال موقع وزارة التعليم العالي، ولكي يتم الحصول علي نتائج القبول الموازي يجب اتباع ما يلي، يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ذلك اضغط فوق خيار نتائج القبول الموازية، وقم بإضافة اسم الطالب رباعي وإضافة جميع معلومات الطالب التي يتطلبها الموقع، ومن ثم ستظهر النتيجة على الفور كملف PDF يوضح لك هذا الملف معدلات النجاح للطالب، حيث جاءت معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية ورسومها كتالي:

الكلية المستنصرية للطب: 98.50 كلية طب النهرين: 98.67 كلية طب الكوفة: 98.33 الطب العام 4500000 دينار عراقي طب الأسنان 3750000 دينار عراقي الصيدلة 3250000 دينار عراقي الهندسة البترولية والهندسة المعمارية 1500000 دينار عراقي جميع الأقسام الهندسية الأخرى 1125000 دينار عراقي

شروط القبول في الموازي

ينبغي ألا يقل متوسط الطالب المتقدم للقبول الموازي عن ما يلي: