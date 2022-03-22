نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لبنان وسوريا تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة لبنان وسوريا تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب صيدا الدولي مسرحاً لإقامة مباراة لبنان وسوريا في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي تحمل اسم ديربي الشام، حيث سيكون المنتخبان أمام تحدي صعب وقوي مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا.

ويأمل جماهير المنتخب اللبناني الحفاظ على ماتبقى من آمال وحظوظ في التأهل إلى مباراة الملحق الآسيوي خاصة بعد تم حسم بطاقتي التأهل في هذه المجموعة لصالح منتخبي إيران وكوريا الجنوبية، حيث يتبقى فقط الحظوظ في المنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي، والتي ستكون لصاحب المركز الثالث في هذه المجموعة.

المنتخب اللبناني صاحب الأرض والجمهور يدخل هذه المباراة ولابديل أمامه سوى الفوز على منتخب سوريا، حيث أن الخسارة أو التعادل ستعطي بطاقة التأهل للمحلق الآسيوي لصالح الأبيض الإماراتي، ونجح المنتخب اللبناني في حصد ست نقاط حتى الآن إذ أنه فاز في مباراة وحيدة فقط، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في أربع ليكون المنتخب اللبناني في المركز الرابع برصيد ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

على الجانب الآخر فإن منتخب سوريا قد خيب آمال جماهيره في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، منتخب نسور قاسيون وبعد أداء أكثر من رائع في تصفيات كأس العالم 2018 انتظر عشاقه أن يكون أحد المتأهلين عن القارة الصفراء، إلا أن نتائجه لم يتوقعها أسوأ المتشائمين، حيث لم يفلح المنتخب السوري في تحقيق الفوز خلال الثمان مباريات السابقة، حيث تعادل في اثنتين وتلقى الخسارة في ست مباريات، ليكن نسور قاسيون في المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة لبنان وسوريا

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC قد حدد موعد لعبة سوريا ولبنان القادمة في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث ستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

القنوات الناقلة لمباراة لبنان وسوريا

هذا وسيتمكن محبي وعشاق منتخبي لبنان وسوريا من متابعة المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات يوتيوب، حيث سيتم النقل الحي والمباشر للمباراة من خلالها.