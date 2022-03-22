عاجل وزارة التعليم السعودية تعتمد موعد بدء الدوام الدراسي في شهر رمضان رسمياً ” مواعيد الدراسة في شهر رمضان”

وافقت وزارة التعليم السعودية علي اعتمادها رسمياً لموعد بدء الدوام الدراسي في شهر رمضان 1443-2022، حيث أعلنت بيان للمديريات والادارات التعليمية والذي نص علي تعديل الدوام في شَهر رمضَان وذلك القرار، سيتم تطبيقه علي كافة المدارس الخاصة والحكومية بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك للفصل الدراسي الثالث والذي تم بدئه من أيام قليلة، مع عودة طلاب وطالبات المراحل التعليمية بالحضور الكامل، واليكم تفاصيل موعد بدء الدوام الدراسي في شهر رمضان.

موعد بدء الدوام الدراسي في شهر رمضان

حددت وزارة التعليم السعودية موعد الدراسة في رمضان وذلك للتحضير لها من قبل الكوادر التعليمية والطلاب وقد تضمن البيان الرسمي لوزارة التعليم السعودية التالي:

يتم بدء اليوم الدراسي بين الساعة التاسعة صباحاً وحتي العاشرة وذلك لجميع المدارس.

من خلال النظام المرن تم تحديد موعد الوقت الزمني الذي تستغرقه الحصة ليكون 35 دقيقة.

اجازة عيد الفطر المبارك سيتم بدئها بنهاية العمل من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرون من شهر رمضان.

أما عن مدارس التعليم المستمر فقد أكدت الوزارة بداية الدراسة بها من الساعة التاسعة مساءً ويتم نهاية اليوم الدراسي بها حسب ما يتم تداوله داخل جدول كل مرحلة.

كذلك نصت الوزارة في بيانها الرسمي منح صلاحية تحديد زمن البدء في اليوم الدراسي لمديري تعليم المناطق والمحافظات.

كما منحتهم فرصة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمناطق ومحافظات المملكة.

وزارة التعليم السعودية

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أعلنت منذ وقت قريب العودة الحضورية الكاملة لجميع منسوبي الإدرارات التعليمية والطلاب والطالبات، ووضعت العديد من القرارات المعدلة من الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ووجهت الطلاب المتغيبين عن الاختبارات الحضورية بالفصل الدراسي الثاني؛ إلي عقد اختبارات لهم خلال الأسبوع الحالي، كما غيرت التعليم موعد أداء اختبارات التحصيلي ليتم عقدها في يوم 27 من مارس 2022، هذا وقد كشفت وزارة التعليم عن توجيهات خاصة للعودة الحضورية الكاملة لطلابها ومن أهمها:

استخدم المناديل الورقية مع التخلص السريع منها أثناء العطس.

الالتزام الكامل بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

استخدم الكوع لثني الذراع.

غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.

التأكد أن حجرة الدراسة جيدة التهوية لتجنب أي أمراض.

وبذلك انتهينا من سرد كافة تفاصيل وزارة التعليم السعودية حول موعد بدء الدوام الدراسي في شهر رمضان لعام 1443 -2022.