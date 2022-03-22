خطوات حجز موعد في المؤسسة العامة للتقاعد إلكترونياً بالمملكة

موعد حجز موعد بالمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات، وهذا ما تم إيضاحه في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك سوف يتم الإعلان من خلال موقع ثقفني بالخطوات اللازمة للحجز إلكترونياً، وأضاف إلى ذلك أن يمكن المواعيد التي يتم صرف المعاشات التقاعدية وهذا من خلال المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين بالمملكة، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتسجيل الأفراد من خلال الهاتف الجوال مباشرةََ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي أيضاََ.

طريقة حجز موعد داخل المؤسسة العامة للتقاعد :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتقاعد. يجب بعد ذلك الضغط على حجز موعد، بالوقت والتاريخ الذي يحدده المستفيد. يجب الضغط على أيقونة “بدأ الخدمة”. ثم بعد ذلك إدخال جميع البيانات التي تتعلق بالمستفيد. يجب على المستفيد اختيار الفرع الأقرب أو المركز الاقرب به، وهذا من حيث المواعيد والمكان أيضاََ. يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة “موافق”. سوف يتم حجز الموعد اذا لا يوجد أي متطلبات على الإطلاق، ويتم الحجز مباشرةََ.

حجز موعد بالمؤسسة العامة للتقاعد عن طريق الجوال :

يمكن حجز الموعد من خلال الهاتف الجوال بالاتصال على الرقم المجاني لكي يتم الحجز وهو 920014000

في حالة التساؤلات والاستفسارات أن تقديم الشكاوى الاتصال بالرقم 8889124800.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن دمج التأمينات الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتقاعد معاََ، وهذا ما أصدرت المرسوم الملكي السعودي، وهذا في العام الماضي يوم 25 من شهر يونيو 2021م وهذا ما تم إيضاحه بناءا على تحقيق العديد من الاستفادة، سوأ كان الموارد والكفاءة المالية.

ومن المقرر أن هذا الدمج يشمل العديد من الفوائد والمزايا، حيث أن هذا يؤكد عن رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م لأن التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد يعودون على الفرد العديد من الفوائد الهامة، وأضاف إلى ذلك أن هذا يقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، وأضاف إلى ذلك اهتمام العديد من المسؤولين في حالة تنفيذ اللوائح الخاصة بصرف المعاشات التقاعدية للمستحقين والمستفيدين بالمملكة.