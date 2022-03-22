أمريكا: لن نغلق سفارتنا في روسيا.. وبايدن لا يخطط لاستدعاء السفير

قال السفير الأمريكي في روسيا، جون سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن لا يخطط لاستدعائه إلى الولايات المتحدة.

وقال سوليفان في تصريحات لصحيفة “نوفايا جازيتا”، إن “واشنطن تعتبر أن الوجود الدبلوماسي في موسكو أمر مهم للغاية”.

وذكر سوليفان أن الولايات المتحدة ترى علامات من روسيا تدل على احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية.

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وبالأمس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو على خلفية هجوم الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي.

وقالت الوزارة في بيان: "سلمنا السفير الأمريكي لدى موسكو مذكرة احتجاج بشأن التعليقات "غير المقبولة" التي وصف بها رئيس الولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين".