مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن فى مدينة بئر السبع بالنقب

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت أن القتلى بينهم امرأتان، مشيرة إلى أنه جرى نقل العديد من الأشخاص الآخرين إلى مركز "سوروكا" الطبى فى ظروف حرجة ومتوسطة.
وأظهر مقطع فيديو مهاجما مشتبها به على الأرض بعد إطلاق النار عليه على ما يبدو.
وقال فريق تحديد ضحايا الكوارث الإسرائيلى "زاكا" إن المهاجم الذى نفذ الهجوم قتل برصاص أحد المارة، ولم يوضح فريق تحديد الكوارث الإسرائيلى هوية من أطلق النار على المهاجم.
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