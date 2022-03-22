%4.93 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى العاشرة والنصف صباحا

دوت الخليج :- بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا 4.93% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتوزعت نسب الاقتراع إلى 2.18% للذكور، و1.75% للإناث.

وعن توزيع هذه النسب على المحافظات، سجلت نسبة مأدبا بنسبة 7.22%، الزرقاء 2.70%، والعاصمة 2.53%، عجلون 10.93%، جرش 9.88% المفرق 10.92%، إربد 5.72%.

وفي محافظة العقبة بلغت 5.40%، ومعان 14.17%، والطفيلة 8.63%، وفي الكرك 10.36%.

وبدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات، حيث يحق لـ 4.599602 مليون ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت.

وينافس في هذه الانتخابات 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.