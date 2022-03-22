أسعار الدولار ترتفع في البنك الأهلي المصري وعرض لآخر تحديث للعملات الأجنبية

أسعار الدولار قد ارتفع اليوم الثلاثاء الموافق 22 من مارس 2022 ميلادية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وفي بعض البنوك بعد بداية التعاملات، وقد ازداد السعر إلي 28 قرشاً اليوم وذلك بعد ازدياد السعر أمس والذي وصل الي 251 قرشاَ، وبهذا فقط وصل أسعار الدولار الأمريكي اليوم إلي نحو 18.43 جنيهاً مصرياً سعر الشراء بينما البيع وصل إلي 18.81 جنيهاً مصراً.

أسعار الدولار

وقد قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر مساء أمس الاثنين الموافق 12 من شهر مارس الحالي 2022 ميلادية من الإعلان عن توافر أو طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام واحد وتصل نسبة العائد السنوي قيمة تصل إلي 18%، وذلك بعد أن قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بعق اجتماع استثنائي طارئ واتخاذ القرار بشأن رفه أسعار الفائدة بنسبة 1%، وقد قام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الأستاذ هشام عكاشة والأستاذ يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بالإشارة إلي أنه تم طرح شهاد لمدة عام بعائد شهري يصل الي 18 % بعد عقد اجتماع اللجنة أليكو بالبنك الأهلي المصري، علي أن يتم إتاحة الشهادات الادخارية الجديدة بداية من يوم الاثنين المقبل.

أسعار الدولار وآخر تحديث اليوم في بعض البنوك

تم تحديث أسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري في تمام الساعة 10:54 AM “العاشرة وأربعة وخمسون دقيقة”، بينما قام بنك مصر بتحديث أسعار العملات الأجنبية في تمام الساعة 10:46 AM العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً، وعلي إثر ارتفاع سعر العملات الأجنبية تم بالفعل ارتفاع أسعار الذهب رغم انخفاض سعره علي المستوي العالمي وقت ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، أما عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء فهي كالتالي: