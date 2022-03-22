السعودية ترحب ببيان رئيس الوزراء اللبناني

رحبت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا. وأكدت الوزارة تطلع السعودية "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار". وكان ميقاتي نشر، الاثنين، بيانا على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية، أكد فيه التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

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