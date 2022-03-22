الخارجية الاردنية تعزي بضحايا تحطم طائرة الركاب في الصين

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بضحايا تحطم طائرة للركاب تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية، اليوم الاثنين، في جنوب الصين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، تضامن المملكة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مُعرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا.

--(بترا)

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