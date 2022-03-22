الأردن : إنهاء جميع أشكال التباعد في المساجد والإبقاء على الكمامة

دوت الخليج :- قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، إنهاء جميع أشكال التباعد أثناء أداء الصلاة في جميع مساجد المملكة، وإزالة إشارات التباعد بين المصلين مع ضرورة المحافظة على شروط ومتطلبات السلامة العامة وخاصة إبقاء ارتداء المصلين الكمامة لدى دخول المساجد وأداء الصلوات.

وكانت وزارة الأوقاف، وبناء على توصيات لجنة الأوبئة الحكومية، قررت مع بداية جائحة كورونا الالتزام بالتباعد في المساجد وارتداء الكمامة منعا لانتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة المصلين.

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