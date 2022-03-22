الأردنيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية

دوت الخليج :- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن كافة مراكز الاقتراع والفرز بدأت في تمام الساعة السابعة صباحا بإستقبال المقترعين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والتي تجري اليوم الثلاثاء. وبينت الهيئة أنه وتعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وزيادة الثقة بالعملية الانتخابية التزم جميع رؤساء اللجان بدعوة الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين والاعلاميين المعتمدين المصرح لهم الدخول لغرف الاقتراع على خلو الصناديق واقفالها. كما وأكدت على بدء نجاح العمل في نظام الربط الالكتروني في كافة مراكز الاقتراع والفرزبعد أمن قام مدخلوا البيانات بالتأكد من عملية الربط والتدقيق الالكتروني على حالة النظام وإرسال أولى البيانات التي أشارت الى أن أول عملية اقتراع تمت في مجلس وادي الريان / بلدية شرحبيل بن حسنة في محافظة إربد في تمام الساعة السابعة صباحا للناخب عبداللطيف عبدالله عبد اللطيف سلوم في مدرسة خالد بن الوليد الاساسية للبنين في صندوق رقم (3).

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