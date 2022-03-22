شروط الحصول على تمويل إمكان من مصرف الراجحي وبدون كفيل

حصل تمويل امكان من مصرف الراجحي على الكثير من الاهتمام من قبل الأشخاص الراغبين في طلب تمويل إمكان من الراجحي، ويعمل مصرف الراجحي الذي يعد من أفضل الشركات على سد احتياجات المواطنين بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية لكي يعم الاستقرار المالي والاقتصادي لهم، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن تقديم الطلبات للحصول على ذلك التمويل عن طريق رقم الهاتف أو من خلال التواصل المباشر مع بنك الراجحي، حيث يمكن للعملاء الحصول على قروض تسهيلية وطلب تمويلات مجزية تسعفهم عند الحاجة الملحة للمال، وسنتعرف معا من خلال هذا المقال عن هذا الموضوع وعن شروط التقديم على طلب الحصول على تمويل إمكان.

تمويل إمكان من بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتقديم تمويل إمكان الراجحي للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل، لضمان العيش في حياة كريمة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ويمكن لكل شخص الاستعلام عن هذا التمويل من خلال رقم الهاتف التالي 920011038، ويمتلك البنك تطبيق خاص به يمكن تنزيله من الإنترنت بكل سهولة واسمه “إمكان” لتسهيل المعاملات عن بعد بكل سهولة من خلاله، وبعد ان يتم القبول أو رفض طلب المتقدم يمكنه الاستعلام عن هذه المعلومات التفصيلية من خلال اقرب فرع من بنك الراجحي له بالمنطقة المحيطة به.

شروط القبول للحصول على تمويل الراجحي

يوجد بعض الشروط التي يجب على المواطن توفيرها من أجل الحصول على تمويل إمكان من بنك الراجحي وتقديم طلب التمويل كالآتي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ويجب ان يكون عاملا بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

يجب على الفرد المتقدم للحصول على التمويل ألا يقل عمره عن 20 عام وأن يكون الحد الأقصى لعمره هو 60 عام.

ولا يجب ألا يقل راتب الموظف الحكومي المتقدم عن 2000 ريال وألا يقل معاش المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

مميزات وفوائد تمويل إمكان من الراجحي

يحتوي تمويل إمكان على الكثير من المزايا الرائعة كونه تمويل قصير الأجل، وذلك لأنه يقوم بسد الكثير من احتياجات الأفراد بالمملكة في أقل وقت ممكن ومن ضمن هذه المميزات: