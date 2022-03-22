نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 / 2022 والشروط المطلوبة في المقال التالي
زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 / 2022 لذلك عملت وزارة الدفاع السعودية جاهدة نحو تخصيص نظام إلكتروني يسمى نظام الحج لمن يريد التسجيل في مناسك الحج للعام 1443، والذي يستخدم لتحديد موعد بدء التسجيل وانتهائه، وبذلك تزود وزارة الدفاع بالحج قبل انتهاء فترة التسجيل الموعد عبر البوابة الرسمية له، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 / 2022.
حج وزارة الدفاع 1443
تسجيل الحج لدى وزارة الدفاع السعودية من الخدمات التي يستفيد منها المسؤولين والعاملين بالوزارة حيث يمكنهم التسجيل لأداء مناسك الحج وقبول الطلبات أو رفضها إلكترونياً.
- قم بزيارة موقع نظام الحج وزارة الدفاع.
- الضغط على “تسجيل الحج”.
- أكمل جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لها.
- أدخل رقم الهوية في الحقل المقدم.
- في الحقل المخصص لهذا الغرض ، أدخل الرقم العام لنظام وزارة الدفاع.
- أدخل رقم الهاتف الشخصي الذي ترغب في تسجيله في الحج.
- ثم تاريخ موعدك في وزارة الدفاع.
- أدخل رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص له.
- انقر فوق أيقونة (تسجيل).
- يتم التسجيل خلال موسم الحج.
- إذا لم يكن لديك حساب يمكنك النقر فوق أيقونة “حساب جديد”.
شروط التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443
- يجب أن يكون مقدم طلب تسجيل العمرة من موظفي وزارة الدفاع السعودية.
- يتم التسجيل في الآجال المحددة للتسجيل في الحج.
- قم بإرسال طلب التسجيل إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية.
- تسجيل وتحديث البيانات إلكترونيا.
- يجب أن تكون بطاقة الأحوال المدنية لمقدم الطلب سارية المفعول.
رابط تسجيل حج وزارة الدفاع 1443
يمكنك الذهاب مباشرة إلى الرابط الإلكتروني المخصص لموظفي وزارة الدفاع السعودية للتسجيل في وزارة الدفاع لحج 1443 ” الذي سيأخذ المستخدم إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات والمعلومات اللازمة للتسجيل في الحج.
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