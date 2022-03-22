نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكافل وطن لطلاب المدارس بالمملكة وخطوات ورابط التسجيل وشروط التسجيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكافل وطن لطلاب المدارس، يعد التسجيل بمؤسسة التكافل من أهم الأمور لدي الطلاب وأولياء أيضا وهي من ضمن الفئات المحتاجة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم تكافل وطن المساعدة لهؤلاء الطلاب وأولياء الأمور لإكمال دراستهم، وفيما يلي نستعرض خطوات التسجيل والشروط ورابط التسجيل.

تكافل وطن لطلاب المدارس بالملكة العربية السعودية

وتكون تكافل وطن للطلاب عبارة عن بطاقة خصم طبية تتناسب مع جميع المستويات وتوفر أضا خطط متكاملة للرعاية الصحية للأفراد والأسر والشركات.

كما إنها تقدم الرعاية الصحية بأسعار مناسبة للجميع وذلك الأمر يكون منفعة صحية ومالية لمن يهتم بالحصول على الرعاية الصحية، وتكافل وطن ينبثق منها مسسة تكافل الخيرية وهي تقدم جميع احتياجات الطلاب السعوديين بمراحل التعليم المختلفة.

خطوات التسجيل بتكافل وطن للطلاب 1443

يمكن التسجيل بتلك الخدمة من خلال شركة تكافل وطن وهي تعمل على توفير الكثير من الخدمات المرتبطة بالرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات الصحية والطبية المختلفة بالمملكة وبالتعاون مع بعض الشركات الطبية الأخري.

وتعمل خدمة تكافل على تقديم الكثير من الخدمات الطبية المتميزة وهي تتناسب مع الكثير من الأفراد للمحافظة على صحتهم، ومن الممكن أن يحصل الطلاب على مبلغ مالي مقدم من تكافل بواسطة التسجيل بالموقع الإلكتروني للمؤسسة من خلال إتباع الخطوات التالية:

كيفية التسجيل بتكافل وطن للطلاب 1443

الدخول لموقع تكافل وطن الإلكتروني. من الواجهة الرئيسية اختيار أيقونة بوابة الطلاب. النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد. إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب والرمز المرئي. كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بولي أمر الطالب. الضغط على أيقونة متابعة. كتابة رمز التحقق المرسل للجوال. اختيار كلمة متابعة.

بعد إتباع الخطوات السابقة تظهر صفحة خاصة بتسجيل البيانات لذلك لابد من إتباع ما يلي:

إدخال بيانات الطالب مثل رقم الهوية والاسم والجنس ورقم جوال ولي الأمر. كتابة اسم المستخدم الجديد. إدخال كلمة المرور وكتابتها مرة ثانية للتأكيد. كتابة رقم الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر. إدخال البريد الإلكتروني والضغط على أيقونة تسجيل.

تظهر بعدها نافذة بها اسم المستخدم ولابد من حفظ ذلك الاسم لاستخدامه للدخول للحساب.