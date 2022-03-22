تمويل تأجيري للسيارات للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركة الأمثل

تمويل تأجيري للسيارات للافراد والمنشأت، هي أحد الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويلات للأفراد كما توفر تمويلات للمنشآت وهي شركة حاصلى على ترخيص البنك السعودي لمزاولة هذا النشاط مما يعطي لها الثقة والأمان في نفوس العلماء وتقدم الشركة تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال ومنتج التورق بدون كفيل وهو مقدم لكل شخص يبحث عن أحد المصادر التمويلية للمساعدة في حل بعض الأزمات والتعثرات الخاصة به وبعائلته وحصلت الشركة مؤخراً على جائزة الأمن السيبراني التي يتمم إعطائها لأفضل شركة بمجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يعطي لها دفعة معنوية كبيرة والعمل على توفير أكبر قدر من الحلول التي تقدم مساعدة للأفراد والمنشآت سواء صغيرة كانت أو متوسطة، وفي هذا المقال سنقدم لكم أحد الحلول التمويلية الأخري للأفراد وتمويلات خاصة بالمنشآت.

تمويل تأجيري للسيارات للأفراد من شركة الأمثل

تقدم الشركة منتج تأجيري للسيارات حتي يتمكن العميل من الحصول على السيارة التي يرغب في وهو متوفر لكافة أنواع السيارات بإجراءا سريعة وبأقساط شهرية ميسرة.

أهم المزايا لمنتج التأجير المنتهي بالتملك

متواف مع أحكطاك الدين الإسلامي.

يمكن الحصول عليه من خلال إجراءات سريعة ولا تأخذ الكثير من الوقت او المجهود.

قيمة التمويل تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

تمتد فترة السداد إلى عامين.

المنتج مقدم بهامش ربح تنافسي.

رسوم إدارية لا تتجاوز ال 1 % من مبلغ التمويل.

إتاحة السداد المبكر.

المستندات المطلوب تقديمها

يقوم المتقدم بتعبئة النموذج الخاص بطلب المنتج وتقديمه. تقديم صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة ويجب أن يكونا سارية المفعول. تقديم ما يثبت محل الإقامةوالسكن. تقديم العنوان الوطني بالتفصيل. تقديم تخطيب تعريف بالراتب صادر من جهة العمل. تقديم كشف بأخر ثلاث أشهر معاملات بنكية.

منتج التمويل التأجيري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ومثلما يوجد تمويل تأجيري للأفراد توفر الشركة تمويل تأجيري للمنشآت الصغيرة والمتوسة والمتواف مع الشريعة أيضاً ويصل قيمة الحد الادني منه إلى 7 ونصف مليون ريال سعودي للحصول على أي نوع من أنواع السيارات وفق إجراءات هينة وبسيطة وفترة سداد ممتدة حتي 4 سنوات حيث يتم تقديم نموذج الطلب المعبأ للحصول على التمويل وصورة الهوية للمتقدم وصورة السجل التجاري ساري الصلاحية للمنشآ كما يتم تقديم كشف حساب بنكي للعام الأخير من المعاملات البنكية الخاصة بالمنشأ وبعد توفير البيانات يتم التقديم الإلكتروني للحصول على المنتج.

خطوات التقديم الإلكتروني لطلب التمويل التأجيري للمنشآت

بعد الاطلاع على المزايا ومعرفة المستندات المطلوبة لم يتبقي سوي تقديم طلب الحصول على المنتج وذلك من خلال الخطوات التالية: