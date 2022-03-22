وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - إن آخر هذه الاعتداءات كان إقدام مستوطنين على اقتحام المنطقة الصناعية فى البيرة والاعتداء على منشآت وممتلكات المواطنين وإعطاب وتخريب 20 مركبة على الأقل، وإطلاق عدد آخر من المستوطنين كلابهم المفترسة على المزارعين ببلدة بتير فى الريف الغربى لمحافظة بيت لحم، إضافة إلى ما تتعرض له بلدة بيت دجن وتقوع فى نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وأكدت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الصراعات والأزمات، توفر لدولة الاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وطالبت الوزارة الدول التى تتغنى بتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، بضرورة ممارسة الضغط اللازم والفورى على إسرائيل لوقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود الحل السياسى للصراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.