جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الباكستانية، فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الحادث لم يتسبب فى وقوع أى أضرار على الأرض، مضيفة أنها أمرت بفتح تحقيق لمعرفة سبب التحطم.
ولم يشر البيان إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومصرع قائديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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