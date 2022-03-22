تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومصرع قائديها 

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الباكستانية، فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الحادث لم يتسبب فى وقوع أى أضرار على الأرض، مضيفة أنها أمرت بفتح تحقيق لمعرفة سبب التحطم.

ولم يشر البيان إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.