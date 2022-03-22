اتفاق سياسى بكندا لإبقاء حكومة ترودو فى السلطة حتى 2025

جدة - نرمين السيد - توصل الحزب الليبرالى الفيدرالى الكندى إلى اتفاق مبدئى مع الحزب الديمقراطى الجديد، إذا تم الانتهاء منه ستبقى حكومة رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو فى السلطة حتى عام 2025، مقابل إحراز تقدم فى أولويات الحزب الديمقراطى الطويلة.





وقال مصدر فى الحكومة اليوم الثلاثاء : "إن الصفقة التى توصل لها قادة الحزب لاتزال معلقة على توقيع نواب الحزب الديمقراطى الجديد عليها".

وإذا تم التوصل إلى الصفقة، فسيتم دعم كتلة الحزب الديمقراطى الجديد للحكومة فى تصويتات الثقة والميزانيات المستقبلية، مقابل إحراز تقدم فى ملفات الرعاية الصيدلانية والعناية بالأسنان، كما يهدف الاتفاق إلى إضفاء الاستقرار على حكومة الأقلية الحالية لترودو حتى الانتخابات العامة القادمة فى عام 2025.

وقال مصدر إن زعيم الحزب الديمقراطى الجديد جاجميت سينج كان يدير الاتفاق من قبل نوابه مساء أمس الاثنين.

وبالنظر إلى أن الليبراليين فى موقف الأقلية، فإن هذا الاتفاق سيضخ سنوات من الاستقرار الفيدرالى مما يسمح لمجلس وزراء ترودو بمواصلة النهوض بأولوياتهم دون القلق من الوقوع فى تصويت على الثقة، قد ينصبه له حزب المحافظين اليمينى المعارض.

ومنذ عام 2019 عندما تم تقليص الليبراليين إلى أقلية، كان الحزب الديمقراطى فى كثير من الأحيان الحليف الرئيسى للحكومة، حيث صوت لدعم مبادراتهم، لكن هذا الدعم لم يتم إضفاء الطابع الرسمى عليه، وبالنظر أيضا إلى أن الانتخابات الفيدرالية الأخيرة كانت فى عام 2021، حيث احتفظ الليبراليون بموقفهم كحكومة أقلية فى مجلس العموم، فإن التصويت المقرر التالى سيحدث فى أكتوبر 2025.