الوزراء السعودى يؤكد الدور الجوهرى لاتفاق أوبك+ فى استقرار أسواق النفط

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى إن "المجلس اعتبر الهجمات العدائية التى قامت بها مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسى شامل".
وأضاف أن المجلس شدّد على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول فى وزارة الخارجية بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أى نقص فى إمدادات البترول للأسواق العالمية فى ظل الهجمات التى تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما فى المملكة، وأهمية أن يعى المجتمع الدولى خطورة استمرار إيران فى تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته فى المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية التى تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات فى هذه الظروف بالغة الحساسية التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن المجلس أطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى إلى عدة قرارات، منها: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب، كما وافق على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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