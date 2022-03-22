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عمر شويل - جدة البنك السعودي المركزي يوضح الفرق بين الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه مع تزايد التعاملات المالية المصرفية الإلكترونية، استوجب على البنوك ابتكار حلول مصرفية إلكترونية تكون جزءًا من حسابتها التقليدية، وأضاف البنك السعودي المركزي (ساما) أن هناك بنوكًا تتيح للعميل التعامل معها من خلال نسخة إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر موقعها على شبكة الإنترنت أو تطبيقها الهاتفي، وتتوفر معها خدمات متنوعة تسهم في خفض كلفة العمالة المخصصة لخدمة العملاء في الفروع البنكية وزيادة الفاعلية نظرًا لعدم الحاجة للتقيّد بوقت أو مكان معين، كما أوضح البنك المركزي أن الحسابات المصرفية الإلكترونية هي حسابات افتراضية يتم إنشاؤها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية، كما يمكن التعرف علي خطوات ربط بيانات المستفدين بنظام المدفوعات الفورية سريع 2021.

الفرق بين الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية

الحسابات المصرفية الإلكترونية

توفير وقت العميل وجهده في إتمام معاملاته. تسوية المعاملات وإتمام الصفقات إلكترونيا. إمكانية تحويل أو استلام المبالغ أو سداد الفواتير المحلية إلكترونيا. إدارة العميل لحساباته وإنجاز معاملاته عبر شبكة الإنترنت في أي وقت ومكان. إمكانية شحنها أو ربطها بحساب البطاقة الائتمانية أو الحساب البنكي التقليدي. تحويل الأموال إلكترونيا عبرَ الهواتف وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى زيارة المصرف.

الحسابات المصرفية التقليدية

توفر دفتر الشيكات. توفر بطاقة حسم إلكترونية للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. معالجة المستندات التقليدية. مقبولة على نطاق واسع. إمكانية الإيداع والسحب نقدا. إمكانية استخدام بطاقة الحسم الإلكتروني في التسوق الإلكتروني.

عيوب الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية

عيوب الحسابات المصرفية الإلكترونية

لا توفر دفتر شيكات. ثم لا يمكنها معالجة المستندات التقليدية. لا يمكن استخدامها في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. ليست مقبولة على نطاق واسع.

عيوب الحسابات المصرفية التقليدية

إمكانية إتمام المعاملات المالية المرتبطة بالحساب خلال ساعات عمل البنك فقط. اشتراط الذهاب إلى البنك لتنفيذ التحويلات وغيرها من الإجراءات.

خطوات الاستعلام في مؤسسة النقد برقم الهوية

أتاحت مؤسسة ساما للعملاء الاستعلام عن المعاملات والشكاوى المقدمة عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة تقديم الشكاوى. ثم الضغط على أيقونة الخدمات العامة أعلى ويمين الصفحة. تحديد خدمة الشكاوى. ثم النقر على الاستعلام عن الشكاوى. إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالشكوى المقدمة من قبل العميل. إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له. الضغط على دخول. يتم عرض التفاصيل الكاملة للشكوى عند الدخول للصفحة التالية مع حالة الشكوى.

حول البنك المركزي السعودي

أن البنك المركزي السعودي والذي كان يُسمى سابقًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية” هو المؤسسة المالية التي تم تأسيسها في عام 1952، وهو عبارة عن مصرف مركزي هام للمملكة العربية السعودية ككل، وكما يعتبر هو جهاز التنظيم لديه هو الجهاز الذي يعمل بكل جدية ومهنية في القطاع المالي المصرفي بالخليج العربي، ووفقًا لرأي الكثير من الخبراء الماليين بالمملكة والمنطقة ككل فإن البنك المركزي السعودي أفضل مدير مالي في حال حوث أو اقتراب أي مخاطر، وليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي.

ما هي الحسابات الإلكترونية

هي حسابات تتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا من خلال الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب الآلية أو الهواتف النقالة، وهي حسابات افتراضية يتم إنشاؤها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية بهدف التمكن من تنفيذ خدمات مثل تحويل واستلام الأموال أو سداد الفواتير، ويستطيع العميل إجراء جميع معاملاته المالية من خلالها مستخدما معلومات سرية تتيح له الوصول إلى حسابه.