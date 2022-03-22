نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربط الإلكتروني النيابة العامة السعودية وتوقيع الاتفاقية مع اللجان الزكوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربط الإلكتروني النيابة العامة والمشروع الذي تم مناقشته وتنفيذه مع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . وتهدف الاتفاقية إلي الربط الإلكتروني النيابة العامة واللجان الزكوية بهدف أن يتم . تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني حيث أن مشروع الربط الإلكتروني النيابة العامة يهدف إلي حوكمة كافة الإجراءات الإدارية والقضائية . كما أن توقيع اتفاقية النيابة العامة بينها وبين اللجان الزكوية يتماشى مع رؤية وتطلعات المملكة العربية السعودية 2030 . وتحويل المنظومة لكل ما هو إلكتروني وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض كافة تفاصيل . اتفاقية الربط الإلكتروني النيابة العامة واللجان الزكوية .

الربط الإلكتروني النيابة العامة وما يتعلق بها

قام في توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني النيابة العامة السيد وكيل النيابة المساعد للادعاء العام أحمد الزهراني . والسيد الأمين العام في الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبد الله السحيباني كما جاءت التصريحات عن . اتفاقية النيابة العامة واللجان الزكوية تأتي في أطار التعاون بين الجهتين لكي ما يتم الضمان في . سير إجراءات العمل حتي يتم تحقيق الفصل الناجز لأي دعوة يتم تقديمها . كذلك بجانب أن سيتم تفعيل نافذة إلكترونية تتيح لكافة المدعين العامين بأن يقوموا بالترافع . أمام كافة اللجان . كما أشارت النيابة العامة السعودية بأن هدف تلك الاتفاقية أيضاً أن يتم من خلالها تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بشأن الدعاوي . وعبر سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من التفاصيل .

الربط الإلكتروني النيابة العامة وأهداف الاتفاقية

تحقيق كافة الأهداف المرجوة عبر النافذة الإلكترونية التي تم تدشينها من النيابة العامة . كما تهدف أيضاً إلي تحقيق مبدأ العدالة ومبدأ الحيادية فيما يتعلق بحقوق المواطنين . كذلك بجانب أن النيابة العامة السعودية أشارت إلي الهدف الضروري وهو رفع الكفاءة التشغيلية في منظومة النيابة العامة .

الخدمات التي يتم تقديمها في النيابة العامة السعودية

يتم تقديم الخدمات المتعلقة بالدول الخليجية عبر قائمة منصات الحكومات الإلكترونية .

كما تقدم النيابة العامة السعودية خدمات التنمية المستدامة .

خدمات التنمية المستدامة . كذلك بجانب الخدمة المتميزة وهي الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي .

عبر الصفحة الرئيسية بموقع النيابة العامة السعودية يتم الحصول علي المعلومات المرغوبة بحرية كاملة عبر قائمة خاصة بها .

وسائل التواصل مع النيابة العامة السعودية

عبر رقم الهاتف الخاصة بالنيابة العامة 00966118400000 . كما يتم التواصل مع النيابة العامة السعودية عبر رقم 00966114629883 . كذلك بجانب البريد الإلكتروني [email protected] .

كيف يتم التواصل مع معالي النائب العام عبر الرسائل

يتم تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة السعودية واختيار قائمة التواصل مع النائب العام .

واختيار قائمة التواصل مع النائب العام . كما يجب تسجيل البيانات المطلوبة بعد الدخول علي قائمة التواصل كما هي مطلوبة .

كذلك من الضروري تسجيل محتوي الرسالة والغرض منها .

بعد الانتهاء من الخطوات التي تم عرضها سابقاً يتم الضغط علي كلمة “إرسال” .

ما يحتويه موقع النيابة العامة في خدمات المنصات الحكومة الإلكترونية الخليجية

بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بدولة البحرين . كما تشمل أيضاً البوابة الرسمية الخاصة بحكومة دولة الأمارات . كذلك بجانب منصة الحكومة الكويتية . موقع النيابة العامة السعودية يشمل أيضاً البوابة الإلكترونية لدولة عمان . أيضاً هناك قسم خاصة بالبوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي .

ما جاء من تصريحات من النائب العام عن الاتفاقية

كان هدف إطلاق تلك الاتفاقية من النيابة العامة السعودية وبين الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . لكي ما يتم تسهيل وتسيير كافة القضايا الجمركية بما يضمن عبر الاتفاقية . تسهيل كل ما يتعلق بالإجراءات الجمركية داخل المملكة العربية السعودية كما أعرب سيادة وكيل النيابة العامة السعودي . عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين النيابة العامة وبين اللجان الزكوية وذلك بسبب أنها ستضمن وتشمل . الفصل الناجز بين كافة ما يتعلق من قضايا خاصة بالإجراءات الجمركية داخل السعودية .

الربط الإلكتروني النيابة العامة الذي تم بينها وبين الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . داخل المملكة العربية السعودية والذي يهدف للعديد من الأمور الهامة وإطلاق النافذة الإلكترونية الخاصة بتلك الاتفاقية . هذا ما تم عرضه تفصيلياً داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .