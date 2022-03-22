نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربط الإلكتروني النيابة العامة السعودية وتوقيع الاتفاقية مع اللجان الزكوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الربط الإلكتروني النيابة العامة والمشروع الذي تم مناقشته وتنفيذه مع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . وتهدف الاتفاقية إلي الربط الإلكتروني النيابة العامة واللجان الزكوية بهدف أن يتم . تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني حيث أن مشروع الربط الإلكتروني النيابة العامة يهدف إلي حوكمة كافة الإجراءات الإدارية والقضائية . كما أن توقيع اتفاقية النيابة العامة بينها وبين اللجان الزكوية يتماشى مع رؤية وتطلعات المملكة العربية السعودية 2030 . وتحويل المنظومة لكل ما هو إلكتروني وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض كافة تفاصيل . اتفاقية الربط الإلكتروني النيابة العامة واللجان الزكوية .
الربط الإلكتروني النيابة العامة وما يتعلق بها
قام في توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني النيابة العامة السيد وكيل النيابة المساعد للادعاء العام أحمد الزهراني . والسيد الأمين العام في الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبد الله السحيباني كما جاءت التصريحات عن . اتفاقية النيابة العامة واللجان الزكوية تأتي في أطار التعاون بين الجهتين لكي ما يتم الضمان في . سير إجراءات العمل حتي يتم تحقيق الفصل الناجز لأي دعوة يتم تقديمها . كذلك بجانب أن سيتم تفعيل نافذة إلكترونية تتيح لكافة المدعين العامين بأن يقوموا بالترافع . أمام كافة اللجان . كما أشارت النيابة العامة السعودية بأن هدف تلك الاتفاقية أيضاً أن يتم من خلالها تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بشأن الدعاوي . وعبر سطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من التفاصيل .
الربط الإلكتروني النيابة العامة وأهداف الاتفاقية
- تحقيق كافة الأهداف المرجوة عبر النافذة الإلكترونية التي تم تدشينها من النيابة العامة .
- كما تهدف أيضاً إلي تحقيق مبدأ العدالة ومبدأ الحيادية فيما يتعلق بحقوق المواطنين .
- كذلك بجانب أن النيابة العامة السعودية أشارت إلي الهدف الضروري وهو رفع الكفاءة التشغيلية في منظومة النيابة العامة .
الخدمات التي يتم تقديمها في النيابة العامة السعودية
- يتم تقديم الخدمات المتعلقة بالدول الخليجية عبر قائمة منصات الحكومات الإلكترونية .
- كما تقدم النيابة العامة السعودية خدمات التنمية المستدامة .
- كذلك بجانب الخدمة المتميزة وهي الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي .
- عبر الصفحة الرئيسية بموقع النيابة العامة السعودية يتم الحصول علي المعلومات المرغوبة بحرية كاملة عبر قائمة خاصة بها .
وسائل التواصل مع النيابة العامة السعودية
- عبر رقم الهاتف الخاصة بالنيابة العامة 00966118400000 .
- كما يتم التواصل مع النيابة العامة السعودية عبر رقم 00966114629883 .
- كذلك بجانب البريد الإلكتروني [email protected] .
كيف يتم التواصل مع معالي النائب العام عبر الرسائل
- يتم تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة السعودية واختيار قائمة التواصل مع النائب العام .
- كما يجب تسجيل البيانات المطلوبة بعد الدخول علي قائمة التواصل كما هي مطلوبة .
- كذلك من الضروري تسجيل محتوي الرسالة والغرض منها .
- بعد الانتهاء من الخطوات التي تم عرضها سابقاً يتم الضغط علي كلمة “إرسال” .
ما يحتويه موقع النيابة العامة في خدمات المنصات الحكومة الإلكترونية الخليجية
- بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بدولة البحرين .
- كما تشمل أيضاً البوابة الرسمية الخاصة بحكومة دولة الأمارات .
- كذلك بجانب منصة الحكومة الكويتية .
- موقع النيابة العامة السعودية يشمل أيضاً البوابة الإلكترونية لدولة عمان .
- أيضاً هناك قسم خاصة بالبوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي .
ما جاء من تصريحات من النائب العام عن الاتفاقية
كان هدف إطلاق تلك الاتفاقية من النيابة العامة السعودية وبين الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . لكي ما يتم تسهيل وتسيير كافة القضايا الجمركية بما يضمن عبر الاتفاقية . تسهيل كل ما يتعلق بالإجراءات الجمركية داخل المملكة العربية السعودية كما أعرب سيادة وكيل النيابة العامة السعودي . عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين النيابة العامة وبين اللجان الزكوية وذلك بسبب أنها ستضمن وتشمل . الفصل الناجز بين كافة ما يتعلق من قضايا خاصة بالإجراءات الجمركية داخل السعودية .
الربط الإلكتروني النيابة العامة الذي تم بينها وبين الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية . داخل المملكة العربية السعودية والذي يهدف للعديد من الأمور الهامة وإطلاق النافذة الإلكترونية الخاصة بتلك الاتفاقية . هذا ما تم عرضه تفصيلياً داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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