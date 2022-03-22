نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين من بنك الراجحي ويعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ، ويستطيع العميل الحصول على التمويل دون الحاجة لذهاب إلى إي فرع من فروع بنك الراجحي، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك لعملاءه، حيث يوفر بنك الراجحي عدة قروض شخصية لكل المقيمين والوافدين وأتاح القرض إذا كنت متقاعد، أو تعمل في القطاع الخاص أو الحكومة، وذلك بإعطاء قرض يصل لـ 50ألف ريال، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك الراجحي 1443 والأوراق المطلوبة.



شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين من بنك الراجحي

وفر بنك الراجحي مجموعة من التمويل المختلفة فضلاً عن بطاقات الائتمان والتأمين التكافلي وعدة خدمات أخرى عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال البوابة يمكن تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين بالمملكة بالشروط التالية:

أن يكون قد قضى فترة خدمة لا تقل عن شهر، ويعتمد ذلك على إذا كانت جهات العمل معتمدة لدى البنك أم لا. ثم يلزم أن يتم فتح حساب جاري لاستلام الراتب في مصرف الراجحي. لابد أن يكون الحد الأدنى من الراتب الشهري 2,000 ريال سعودي، وقد يختلف الحد الأدنى طبقاً لجهة عمل العميل. ثم لا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً عند سداده القسط الأخير.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي الراجحي للوافدين

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي. ثم صورة من الهوية الشخصية. خطاب تعريف من جهة العمل. ثم خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل.

شروط فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي لابد توفرها من أجل فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي، وجأت علي النحو التالي:

في حالة تجاوز العميل أو المواطن الذي يرغب في فتح الحساب سن الخامسة عشرة من عمره، في حالة إذا كان المتقدم مواطن سعودي. ثم ذا كان من خارج السعودية وينتمي لدول الخليج فلابد من أن يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة. حصول العميل السعودي المتقدم لفتح حساب مؤسسة فردية لبنك الراجحي على بطاقة هوية وطنية ذات صلاحية سارية. ثم إذا كان غير سعودي فيجب أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية. يشترط حصول العميل المقيم في المملكة العربية السعودية على إقامة ثابتة وسارية.

مميزات بطاقة الراجحي مدى

يتيح البنك الراجحي لعملائه الحصول على بطاقة مدى الذكية الحديثة والتي تتمتع بالمميزات الآتية:

بطاقة جديدة ذات تقنية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية. ثم شريحة إلكترونية مصممة خصيصاً لتوفر للعميل المزيد من الأمان والحماية في إنجاز معاملاته ولتقلل من احتمالات الاحتيال وسوء استخدام البطاقة. استحالة العبث بالشريحة أو تزييفها. ثم إتاحة عدد من الخدمات التي يمكن تطويرها مستقبلاُ نظراً للمرونة التي تتمتع بها هذه البطاقة من حيث البرمجة وتطويع البرامج بما يخدم احتياجات العميل. قابلية تحديث التطبيقات والمعلومات بدون الحاجة إلى تبديل البطاقة

أعفاء بنك الراجحي

يطرح بنك الراجحي مجموعة من الخدمات المتطورة وتتسم بالأهمية التي يحتاجاها ويبحث عنها كل من المواطن السعودي والمقيم، ولذلك يعد بنك الراجحي من أهم وأقوي البنوك في المملكة السعودية ، ويهتم مصرف الراجحي بتقديم خدمات لا غني عنها لكثير من المواطنين الراغبين في بناء المشاريع، أو الاستثمار، وفى الأوقات الأخيرة أعلن بنك الراجحي بالمملكة عن أعفاء جميع عملاء بنك الراجحي من دفع رسوم بطاقات الصرافة، وذلك في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية،ويحتوي هذا الإعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف، طما يمكن التعرف علي خطوات طلب إعفاء قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالسعودية.