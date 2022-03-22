نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يوم اجازه نهايه العام الدراسي 1443 وفقًا للتقويم الدراسي بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم يوم اجازه نهايه العام الدراسي 1443 من أكثر الأمور بحثًا من قبل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، فوزارة التعليم تعمل على توفير كافة السُبل التي تضمن استمرارية الدراسة دون توقف أو انقطاع في ظل الظروف التي تمر بها جميع البلاد، حيث تسعى لتوفير جميع الأمور والأخبار المتعلقة بالدراسة لكي تستمر في ظل الظروف الوبائية لهذا العام، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص العملية التعليمية.

كم يوم اجازه نهايه العام الدراسي

أن الإجازة المُقرر للعام الدراسي الحالي ستكون يوم 1 ذو الحجة الموافق بالتاريخ الميلادي 30 يونيو وسوف تستمر تلك الإجازة حتى بداية العام الدراسي المقبل ولكن وزارة التعليم السعودي لم تُحدد مدة الإجازة الصيفية حتى وقتنا هذا فهي أطول إجازة للطلاب في المملكة العربية السعودية فينتظرها كافة الطلاب من الابتدائي وحتى الثانوي.

هل الدراسة مستمرة في رمضان أم لا

الدراسة في شهر رمضان تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودي حضوري لكافة الطلاب من الابتدائي والثانوي في جميع المدارس داخل أراضي المملكة العربية السعودية، إلى جانب إلغاء التباعد بين الطلاب في الفصول الدراسية وأيضًا اثناء تادية الصلاة داخل المدرسة، إلى جانب عودة الطابور الصباحي مرة أخرى.

أما بالنسبة للفصل الثالث بدأت الدراسة به بالفعل في 20 مارس وسوف يحصل الطلاب خلال هذا الفصل على إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر السعودي في 24 رمضان وحتى 7 شوال سوف تعود مرة أخرى لكي ينتهون من دراسة هذا الترم دون توقف وبشكل حضوري لكافة الفئات العمرية.

بداية العام الدراسي 1444

لم تُحدد وزارة التعليم السعودي أي تفاصيل خاصة بالعام المقبل نظرًا لاستمرار الدراسة في الفصل الثالث في الوقت الحالي مازلت مستمرة، ولكن الوزارة تسعى لتوفير جميع التفاصيل في الأوقات المناسبة للطلاب رغبةً في الاستعداد التام للدراسة، إلى جانب عدم توضيحها للخطة الدراسية الجديدة وفي حال إعلانها سوف نوفيكم به مباشرة.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان كم يوم اجازه نهايه العام الدراسي 1443 وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص العلمية التعليمية، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.