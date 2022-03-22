جوتيريش: أسعار المواد الغذائية زادت فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا شاهدنا معاناة بشرية ودمارًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه نحو 10 ملايين أوكرانى أجبروا على مغادرة منازلهم.





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