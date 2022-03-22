الاتحاد الأوروبى يُشيد بإجراء الانتخابات الرئاسية فى جو سلمى بتيمور الشرقية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى - عبر موقعها الرسمى - أن الجمهورية الواقعة بجنوب شرق آسيا نظمت الانتخابات الرئاسية الخامسة لها منذ حصولها على الاستقلال فى عام 2002 فى جو اتسم بالهدوء والسلمية.

وأضاف أنه بناءً على دعوة من حكومة تيمور الشرقية، قام الاتحاد الأوروبى بنشر بعثة مراقبة تابعة له لإجراء تقييم تقنى مستقل ونزيه لجميع جوانب العملية الانتخابية، فيما قدمت البعثة بيانا أوليا عن الانتخابات أكدت فيه أن الانتخابات كانت جيدة التنظيم وذات مصداقية وشفافة.

وأخيراً، أبرز البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبى ستبقى فى البلاد لمراقبة الدورة الانتخابية كاملة، وعند الانتهاء من العملية الانتخابية، ستنشر البعثة تقريرا نهائيا شاملا، بما فى ذلك توصيات لإصلاح النظام الانتخابى فى المستقبل.