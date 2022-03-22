وزير الدفاع البولندى يعقد محادثات فى وارسو مع نظيره الأوكرانى

وذكرت وزارة الدفاع البولندية - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردها "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية - أن الوضع فى أوكرانيا فى أعقاب الهجوم الروسى وأنشطة المساعدات التى أعدتها بولندا بموجب برنامج "المساعدة من أجل أوكرانيا"، علاوة على الدعم للجيش الأوكرانى، كانت الموضوعات الرئيسية التى تناولها الاجتماع بين بلاشاك وريزنيكوف فى وارسو اليوم.
وقال وزير الدفاع الأوكرانى إنه عقد "محادثات مؤثرة" مع نظيره البولندى، معربا عن امتنانه لدعم بولندا الراسخ والمتواصل للشعب الأوكرانى فى القتال ضد المعتدى الروسى، بحسب تصريحاته.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى الـ24 من فبراير الماضى، أرسلت بولندا مساعدات إنسانية إلى جارتها الشرقية أوكرانيا، كما قدمت دعما للقوات المسلحة الأوكرانية بإمدادات لأسلحة دفاعية ومعدات عسكرية، وذلك وفقا لوسائل إعلام بولندية رسمية.
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