ألبانيا تواجه اضطرابات بعد ارتفاع قياسى فى أسعار الوقود والغذاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "بيبولز ديسباتش"، فقد احتشد عدد كبير من المواطنين فى العاصمة تيرانا، وتحركوا من ميدان سكاندربج إلى مكتب رئيس الوزراء، وسط اشتباكات مع الشرطة الألبانية، واعتقال أكثر من 200 متظاهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب المستمرة فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع هائل فى أسعار الوقود فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك فى ألبانيا، مما أدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
كما أشارت الصحيفة إلى سيطرة رجال الأعمال المحليين شبه الكاملة على القطاع، إذ تشير التقارير منذ 14 مارس، إلى ارتفاع سعر بنزين أوكتان 95 فى ألبانيا إلى 223 ليكا ألبانية ـ ما يعادل 1.978 دولارا أمريكيا للتر الواحد، بزيادة قدرها 30% عن الأسبوع السابق. فيما تعتمد ألبانيا بشكل كبير على النقل بالسيارات، نظرًا لضعف شبكة النقل العام.
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء الضرائب على البنزين، حيث تمثل الضرائب الحكومية 53% من التكلفة النهائية للبنزين فى ألبانيا، كما طالبوا بتعليق مؤقت لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية.
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