البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة رسمية للسعودية

جدة - نرمين السيد - عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى السودان اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين.





والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة بتطويرها وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما التقى البرهان مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد بدعم المملكة العربية السعودية للسودان، مؤكدا وقوف السودان مع المملكة ضد الهجمات الإرهابية لجماعات الحوثى.

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