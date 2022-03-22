نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط 20,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا رسوم إدارية في المقال التالي
بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 20,000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية أو بدون توفير ضامن أو بلا كفيل غارم سعودي حيث وضحت شركة اليسر للإجارة والتمويل أنه يمكن التقديم على مبلغ تمويل 20 ألف ريال في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أما إذا المتقدم لطلب التمويل مقيم في السعودية يسمح له الحصول على التمويل بمبلغ 10 آلاف ريال بدون كفيل غارم ليس ذلك فقط بل يمكن الحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لعملائها تحت ضوابط وشروط محددة عند التقديم يتم الحصول الآن على طلب تمويل شخصي فوري بالتقسيط الشهري الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بلا رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية.
شروط التقديم على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة
يحتاج العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية توفير جميع الضمانات والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:
- شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- كذلك يحتاج التمويل توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية.
- إيضًا لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.
- التمويل يطلب دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
- التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية.
- تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للتمويل.
- التمويل بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه من شركة اليسر للتمويل.
- مطابق تمويل شركة اليسر مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
- إيضًا التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بدون أجور وكالة لجميع العملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط 20,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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