خطوات التسجيل في تكافل وطن لطلاب المدارس 2022 من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل طلاب المدارس حيث يتم التسجيل في مؤسسة تكافل من قبل الفئات المحتاجة لاستكمال الدراسة . ويقصد بتكافل وطن بطاقة خصم طبية تلائم كل المستويات وتوفر خطط مختلفة للرعاية الصحية للأسر والأفراد والشركات بأفضل الأسعار المناسبة.

تكافل وطن لطلاب المدارس 2022

عبارة عن بطاقة خصم صحية بأسعار مناسبة لكل المستويات للراغبين في الحصول على الرعاية الصحية وينبثق عن تكافل وطن مؤسسة تكافل الخيرية والتي تقدم كافة احتياجات الطلاب بالسعودية في كل مراحل التعلم. وتقدم دعمًا ماديًا ومعنويًا للطلاب للمساعدة في استمرار الدراسة للتغلب على العقبات الاقتصادية وتتلقي المؤسسة الدعم من خادم الحرمين الشريفين.

خطوات التسجيل في تكافل وطن لطلاب المدارس 2022

يتم التسجيل بالخدمة من خلال شركة تكافل وطن والتي توفر الخدمات المرتبطة بالرعاية الطبية داخل المملكة. من خلال التنسيق من الجهات الطبية الصحية المختلفة بالمملكة بالتعاون مع عدد من الشركات الطبية إلى جانب تقديم خدمة طبية متميزة تلائم كافة الأفراد للحفاظ على صحتهم، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع تكافل.

اختيار بوابة الطلاب من الواجهة الرئيسية ثم النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد.

اكتب رقم الهوية لولي الأمر ثم إدخال رقم الهاتف لولي الأمر ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة المتابعة وإدخال رمز التحقق المرئي المرسل على الجوال والنقر على متابعة تنتقل لصفحة تسجيل البيانات

أدخل بيانات الطالب رقم الهوية والاسم والجنس ورقم جوال ولي الأمر واسم المستخدم الجديد.

وإدخال بقية البيانات كلمة المرور وإعادة كتابة كلمة المرور وإدخال رقم الجوال سواء الخاص بالطالب أو ولي الأمر والبريد الإلكتروني.

ثم النقر على تسجيل لتظهر لك نافذة تتضمن اسم المستخدم.

توجه للصفحة الرئيسية وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واستعرض البرامج المتاحة واختيار الدعم المطلوب وتسجيل طلب الحصول على الدعم.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1443