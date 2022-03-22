الاستفادة من القبول والتسجيل في الحرس الوطني عبر job.sang.gov.sa رابط التقديم لرتبة جندي 1433 شروط الثانوي

يعتبر التقديم في الوظائف الخاصة بالحرس الوطني رتبة جندي لحملة الشهادات الثانوية خدمة الكترونية مقدمة عبر بوابة التجنيد الموحد للحرس الوطني أون لاين، يتزايد البحث عن طريقة التسجيل لوظيفة جندي من اجل الترشح في السعودية لهذه الوظائف في الحرس الوطني نظراً لرواتبها الجيدة وكذلك رغبة في نيل شرف الحفاظ على أمان الوطن، لذلك من المهم معرفة آلية التسجيل والشروط الخاصة بالتقديم-الطول والوزن، المؤهلات المطلوبة في ضوء ما تم نشره في إعلان وظائف الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً عبر، رابط تقديم الحرس الوطني، من تاريخ 17-8-1443 هـجري حتى 21-8-1443هـجري المصادف يوم الخميس الخامس والعشرين من مارس للعام ألفان واثنان وعشرون، للاستفادة من الحصول على الوظائف الشاغرة وشرطها إجراء مقابلة بشكل أولي في مركز أحد الثقافي الترفيهي وذلك بعد القبول المبدئي من خلال بوابة التجنيد الموحد من خلال رابط الحرس الوطني لعام 1443 وفي هذا الموضوع تفاصيل هذا التقديم إلكترونياً.

الحرس الوطني القبول والتسجيل

وفقا لوزارة الحرس الوطني، تم العمل على تفعيل رابط التسجيل في الحرس الوطني 1443 جندي، وفي هذا الجانب، يمكن الإنتقال مباشرة الى الموقع الالكتروني للوزارة لخدمة التوظيف عبر www.sang.gov.sa لبدء تسجيل البيانات التي يحتاجها النظام كمعلومات الشخصية للمتقدم مثل الاسم ومكان الميلاد والطول والوزن، بالإضافة لإرسال معلومات العنوان مع الشهادة الدراسية التي يحملها وإرفاق صورها، التي تؤهل المتقدم لتقديم طلب خاص بالوظيفية وترشيحه على نحو مبدئي بعد النقر على إرسال.

الاستفادة من تسجيل تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443

في ظل الحرص الذي توليه وزارة الحرس الوطني السعودية فيما يتعلق بتسهيل خدمة الحرس الوطني التجنيد تقديم وذلك بالوصول الالكتروني لرابطها الرسمي أطلقت رابط الوظائف الذي يظهر ايضا شروط التسجيل أيضاً على موقع الويب الخاص بوزارة الحرس الوطني وكذلك فتحت رابط مباشر من خلال https://job.sang.gov.sa/registration وهو عبارة عن صفحة نموذج التقديم للوظيفة.