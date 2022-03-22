نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 في جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، حالة من الترقب والقلق شهدها الطلاب على مدار الأيام الماضية، حتى أن تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية لعام 2022 بالرقم الامتحاني للطالب، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية، في ظل اتباع الوزارة لأساليب التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها للطلاب توفيرا للوقت والجهد، حيث بعد أن تم رصد درجات الطلاب الخاصة بـ امتحانهم، يتم الاستعلام الإلكتروني عنها من خلال خطوات محددة نتعرف عليها خلال مقالنا اليوم.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

خلال الفترة السابقة قدم طلاب الصف السادس بالعراق امتحاناتهم، بعد أن تم فتح باب التسجيل الخاص برغبات القبول بالجامعات بدولة العراق للعام الدراسي الحالي، لتقوم بعدها مباشرة الجهات الخاصة برصد درجات الطلاب التابعة لوزارة التعليم العراقية، بالقيام بواجبها بكفاءة وسرعة وإعطاء الطلاب حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي الوقت ذاته حرصت وزارة التربية والتعليم على طرح معدلات القبول بالجامعات العراقية من خلال موقعها الإلكتروني حتى يتم التعرف من جانب الطلاب على الجامعات المتاحة أمامهم للالتحاق بها بناء على الدرجات المتحصل عليها خلال امتحانات القبول، وقد وفرت الوزارة رابط إلكتروني خاص باستخراج نتائج الطلاب لتسهيل الأمر عليها في الحصول على درجاتهم في جميع المواد الدراسية.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي

خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية رابح إلكتروني، يقوم طلاب السادس الإعدادي بالعراق استخراج نتائجهم من خلاله، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

من قسم الخدمات الإلكترونية يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني في مكانه المحدد

إدخال باقي بيانات الطالب المطلوبة.

اضغط على عرض النتيجة لتظهر مباشرة الدرجات المتحصل عليها الطالب في امتحانات القبول.

وبالنسبة للمصاريف الخاصة بالجامعات فقد تم تحديدها وفقا لكل جامعة، وحرصت الوزارة على الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي لأعلام الطلاب بها، وعلى سبيل المثال بلغت مصاريف الطب تسعة ملايين دينار عراقي، أما طب الأسنان فقد بلغ سبعة ونص مليون دينار عراقي، وبالنسبة للصيدلة بلغت مصاريفها سته ونص دينار عراقي.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي بالعراق