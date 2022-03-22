عاجل- الكرملين يسلم أوكرانيا عددا من الوثائق

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، عن أن بلاده سلمت الجانب الأوكرانى منذ أيام عديدة مسودات وثائق بمطالبنا فى إطار عملية التفاوض، مشيرا إلى أن كييف ردت على بعضها ولم ترد على البعض الآخر.





وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء - إن "جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم نخض فى التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات". وأضاف: أن "مطالبنا معروفة للجانب الأوكراني، وجرى توضيحها شفهيا وصياغتها خطيا فى صورة كتابية، حيث سلمنا مسودات الوثائق هذه منذ أيام عديدة مضت للأوكرانيين". وأكد بيسكوف أن بلاده ترغب فى مفاوضات أكثر نشاطا وموضوعية مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "هناك عملية مفاوضات جارية، ولكننا نرغب فى مفاوضات أكثر نشاطا وموضوعية".

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