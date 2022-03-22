عاجل- السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين وفق ضوابط ومعايير محددة

جدة - نرمين السيد - وقال السديس، فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء: "إنه سيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمى لرئاسة شئون الحرمين قريباً". وأوضح أن إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اقتداء بسنة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم).

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