عاجل- إجراء جديد من هولندا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، تصريحات وزير المالية الهولندى فى البرلمان الذى أعلن عن تجميد أصول ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (نحو 431.24 مليون دولار). وفرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على روسيا مجموعة واسعة من العقوبات بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حيث جمدت تلك الدول أصولا روسية، وطبقت حظر السفر وقيود أخرى على العديد من الأفراد الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

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