عاجل- تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة بالوما كوتشى، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى بولندا - فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو اليوم الثلاثاء للصحفيين فى جنيف - إن أحد التحديات الموجودة حاليا بالنسبة للرعاية الصحية للاجئين هو أن السجلات الطبية لهم موجودة فى أوكرانيا، وغالبا ما تكون غير متوفرة ما يسبب مصاعب كبيرة.

وأضافت أن المشاكل الصحية الرئيسية للقادمين من أوكرانيا فى مراكز الاستقبال تشمل الحمى والإسهال وانخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسى العلوى والسكتة القلبية والاضطراب العقلى والعاطفى، وحثت على إحالة بعض اللاجئين المصابين بأمراض مزمنة ونادرة وطويلة الأجل على الفور إلى المستشفيات الموثوقة فى بولندا أو الاتحاد الأوروبى أو فى أى مكان آخر حيث تتوفر الأسرة وتلقى العلاج.

وأشارت إلى أن المنظمة الدولية سلمت حتى أمس الإثنين، أكثر من 109 أطنان من الإمدادات الطبية لأوكرانيا.

وقالت كوتشى، إن المنظمة تفكر فى سيناريوهات لعدد هائل من الأشخاص الذين قد يصلون إلى بولندا فى الحال إذا تدهور الوضع بسرعة، لافتة إلى أنه وبالنسبة للكثيرين الذين قد يبقون فى بولندا فقد يترجم هذا إلى زيادة الطلب على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية بما فى ذلك للأمهات والأطفال والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية، إضافة الى الحصول على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعي.

ونوهت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن استجابة المنظمة ستستمر فى التركيز على إنقاذ الأرواح وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للمتضررين من النزاعات المسلحة ومكافحة فيروس كورونا وشلل الأطفال والتهديدات الصحية الأخرى.