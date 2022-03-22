ارتفاع الأسعار يشعل موجة غضب واحتجاجات فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية، رفع المحتجون لافتات كتب عليها "مربو الماشية مهددون بالانقراض" و"الريف يستغيث"، منددين بالارتفاع الكبير فى أسعار الوقود والأسمدة وتراجع الأرباح.

وقال أحد المحتجين فى تصريحات له: "حان الوقت للبحث عن حلول لمشاكل الريف الذى يمثّل 80 % من الأراضى... هذا يكفى! فليتوقف رئيس الحكومة الإسبانية عن السفر للخارج ويبدأ العمل فى إسبانيا".

فيما قالت أخرى فى تصريح للوكالة الفرنسية: "هذه الحكومة تدمرنا، الوقود يزداد غلاء".

وتأتى هذه التظاهرة الكبيرة للمزارعين غداة احتجاج شارك فيه الآلاف من الإسبان بدعوة من حزب "فوكس" اليمينى المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والتى تفاقمت بسبب النزاع فى أوكرانيا.

كذلك، دعت الاتحادات النقابية الرئيسية فى البلاد إلى إضراب عام فى 23 مارس، وفق الوكالة الفرنسية.