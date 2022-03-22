منذ بدء حرب أوكرانيا.. روسيا تكشف عدد الطائرات المفقودة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير المواصلات الروسي فيتالي سافيلييف قوله، الثلاثاء، إن 78 طائرة روسية جرت مصادرتها بالخارج، في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من آثار عقوبات دولية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقطعت العقوبات إمدادات الطائرات وقطع الغيار والخدمات لروسيا. ولدى شركات الطيران الروسية 515 طائرة مستأجرة من الخارج.

وقال سافيلييف: "فقدنا 78 طائرة"، وأضاف أن هذه الطائرات صودرت في الخارج ولن تعاد لروسيا.

وسنت روسيا قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بإدراج طائرات مستأجرة من شركات أجنبية في السجلات الروسية، لكن شركات الطيران مترددة في استخدام هذا الحق، خوفا من أن تهدد علاقاتها بشركاء دوليين.

وذكر الوزير أنه كانت لدى روسيا 1367 طائرة عندما فُرضت العقوبات، مبرزا أن نحو 800 منها مدرجة الآن في سجلات البلاد، لكنه لم يوضح عدد الطائرات المستأجرة من شركات أجنبية التي تم إدراجها.